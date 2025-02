"Decontribuzione Sud": vertici sindacali assicuratori a confronto L'Inps sta quindi procedendo con il recupero economico

Gli assicuratori e i broker che avevano utilizzato legittimamente la cosiddetta 'Decontribuzione Sud' (così come i commercianti e altre categorie) sono stati erroneamente considerati alla stregua degli istituti assicurativi e delle banche.

L'Inps sta quindi procedendo con il recupero economico rispetto a quello che era stato portato in decontribuzione. Abbiamo, con un'interrogazione e un question time, sottoposto la vicenda al ministro Calderone che ha riconosciuto la fondatezza di queste doglianze assicurando che il recupero da parte dell'Inps sarebbe stato bloccato.

La situazione tuttavia, ad oggi, non è stata risolta e l'Inps ha continuato a richiedere decine di migliaia di euro a tutti gli agenti del sud, increduli e preoccupati.

Venerdi 21 febbraio a Salerno al Novotel è prevista una iniziativa con la partecipazione di vertici sindacali degli agenti assicurativi.

Il dibattito dell’incontro sarà incentrato sul tema

“Decontribuzione Sud e Under 36”

Programma :

Ore 09:30

Apertura dei lavori

Ore 09:35

Saluto istituzionale



Alfonso Santangelo

(Coordinatore Regionale)

Ore 09:40

Relazione introduttiva



Luigi Laudati

(Presidente Provinciale Sna di Salerno )

Ore 10:00

Dibattito sul tema “Decontribuzione Sud e Under 36”

Moderatore

:

Roberto Bianchi

(Direttore Snachannel e L'Agente di Assicurazione)

Relatori

:

On. Antonio D’Alessio

(Deputato della Repubblica Italiana)

Claudio Demozzi

(Presidente Nazionale Sna)

05/02/25, 17:59 Evento “Lo SNA e la buona politica”

Ore 11:00

Domande

dei partecipanti ai Relatori

Ore 11:30

Conferenza Stampa

Ore 12:30

Conclusione dei lavori – Luigi Laudati

(Presidente Provinciale Sna di Salerno )

Prenota cliccando sul pulsante o seguendo questo link:

https://snaservice.it/evento-salerno/

Riserva il tuo posto

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi esigenza

Cordiali saluti