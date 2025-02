Atterrata a Salerno la statua della Madonna di Lourdes Migliaia di fedeli ad aspettarla in piazza della Libertà

Migliaia di fedeli hanno accolto l'arrivo in elicottero in piazza della Libertà a Salerno, della Statua di Nostra Signora di Lourdes, benedetta dal vescovo di Lourdes, alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, nell’ambito degli eventi giubilari dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

L'effige della Vergine Immacolata è stata accompagnata in processione, con le fiaccole distribuite dall’associazione mariana Pia Unione Amasi, nel centro storico, fino alla chiesa di San Lorenzo Martire in Canalone. Per l'arcivescovo Bellandi un momento di grande devozione che unisce Salerno e Lourdes, meta di pellegrinaggi ed eventi straordinari sia spirituali che, in casi eccezionali fisici.