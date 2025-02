Csa Fiadel, nel Consiglio Nazionale i salernitani Sapere e Sica tra i cooptati "Un importante riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi"

Si è concluso con successo il Consiglio Nazionale della Csa Fiadel, che si è svolto nella città di Rimini dall'11 al 14 febbraio scorsi. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi delegati da tutta Italia, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle sfide future del settore sindacale e sulle politiche da adottare per la tutela dei lavoratori.



Durante il Consiglio, tra i momenti più significativi si segnala la cooptazione dei nuovi consiglieri nazionali dell’organizzazione. Tra i rappresentanti scelti figurano l’avvocato Davide Sapere e Pietro Sica, esponenti del dipartimento di Salerno, che entrano così a far parte del consiglio nazionale del Csa Fiadel. La loro elezione è stata accolta con grande entusiasmo dai colleghi e dai consiglieri presenti, testimoniando la fiducia riposta nelle loro competenze e nella loro esperienza nel settore sindacale.



“La nostra elezione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi e un grande stimolo per il futuro - ha dichiarato Davide Sapere -. Siamo pronti a portare avanti le istanze dei lavoratori con determinazione e responsabilità. Il nostro obiettivo è garantire maggiore rappresentanza e tutele per tutti i dipendenti del comparto, affinché possano lavorare in condizioni dignitose e sicure”.



Pietro Sica ha aggiunto: “Questo incarico ci spinge a rafforzare il nostro impegno per migliorare le condizioni di lavoro nei vari cantieri e settori di competenza. Continueremo a collaborare con le istituzioni e i rappresentanti sindacali per garantire i diritti dei lavoratori, ascoltando le loro esigenze e intervenendo con azioni concrete per risolvere le problematiche che quotidianamente affrontano”.



Il Consiglio nazionale del Csa Fiadel ha inoltre offerto l’opportunità di discutere tematiche cruciali per il futuro del settore, tra cui la stabilità occupazionale, il miglioramento dei contratti di lavoro e le strategie per affrontare le sfide poste dall’innovazione tecnologica. In questo contesto, l’elezione di Sapere e Sica assume un ruolo di particolare rilievo, poiché contribuiranno attivamente all’attuazione delle politiche sindacali e alla difesa dei diritti dei lavoratori a livello nazionale.



Un particolare ringraziamento è stato rivolto al segretario generale del Csa Fiadel, Francesco Garofalo, per il supporto e la fiducia riposta nei nuovi consiglieri nazionali. La sua leadership ha permesso di consolidare ulteriormente l’organizzazione e di rafforzare il ruolo del sindacato nei tavoli istituzionali e nelle contrattazioni collettive.