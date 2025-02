I Giovani Imprenditori in fila per donare il sangue all'ospedale "Ruggi" L'iniziativa solidale per sostenere le attività dell'Ail

I Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno hanno donato il sangue al centro trasfusionale "Aou San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona". L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Riflessi – Luce d’Impresa, Dono di cuore” partito a dicembre con la cena di beneficenza organizzata dai Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno - con il supporto del Comitato Piccola Industria - che ha consentito una raccolta fondi a favore delle attività dell’Ail Salerno, Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi-Mieloma.

“Prosegue il nostro impegno con l’Ail e si amplia coinvolgendo il Centro trasfusionale del Ruggi – ha affermato Vincenzo Iennaco, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. Dopo la raccolta fondi, abbiamo inteso realizzare un primo gesto concreto recandoci al Ruggi per donare il sangue. E’ il nostro modo per sottolineare che la responsabilità sociale dell’impresa va ben oltre le etichette e le prassi consolidate, cogliendo le esigenze del territorio”.

“La piccola e media impresa salernitana, pur competendo sui mercati internazionali, è per sua natura radicata sul territorio in cui opera – ha sottolineato Marco Gambardella, presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Salerno. Per tale ragione abbiamo accolto fin da subito e con favore questa iniziativa. Oggi abbiamo inteso piantare un primo seme perché crediamo nel valore del dono, della responsabilità dei ruoli che rivestiamo, nella consapevolezza che nell’impresa, come nella vita, conti l’esempio prima ancora che le intenzioni”.

“Ringraziamo gli imprenditori per la sensibilità mostrata, le scorte di sangue per noi sono fondamentali perché il Ruggi gestisce continue emergenze – ha detto Ferdinando Annarumma, direttore del centro trasfusionale dell'A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno. Colgo l’occasione per sottolineare che nel periodo estivo c’è particolare carenza per cui faccio un appello ai cittadini affinché si rechino a donare in tutti i periodi dell’anno”.

“Sono molto felice che prosegua la nostra collaborazione con i Giovani Imprenditori e il Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno – ha affermato Elvira Tulimieri, Presidente Ail Salerno. Donare il sangue significa stare vicino a chi vive un momento di difficoltà. Fare rete in maniera così sinergica e positiva è un grande orgoglio per noi e per la nostra provincia”.