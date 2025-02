Morto l'arcivescovo emerito di Salerno Gerardo Pierro Il cordoglio del sindaco Napoli: "E' stato tra la gente e per la gente"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rivolto un messaggio di cordoglio per la morte dell'arcivescovo emerito di Salerno Gerardo Pierro.

"Esprimo il cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta per la morte di mons. Gerardo Pierro Arcivescovo Emerito di Salerno. La nostra comunità rivolge commossa l'estremo saluto ad un Arcivescovo amatissimo per la sua carica spirituale, la profonda umanità, il costante impegno solidale.

È stato per diciotto anni un Arcivescovo tra la gente e per la gente ed ha contribuito notevolmente alla crescita morale e civile della città e dell'intera Arcidiocesi affidata alla sua guida pastorale. Ricordo le tante iniziative svolte con il Comune di Salerno: la realizzazione dei sagrati con il Sindaco De Luca, di centri di aggregazione sociale e culturale, di iniziative al servizio di poveri ed emarginati. Ricordo l'edificazione del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II inaugurato dal Papa Santo.

Nell'ora dolorosa del commiato terreno lo ringraziamo con tutto il cuore per la sua vita spesa a favore del prossimo ed abbracciamo tutti i familiari, amici e confratelli".