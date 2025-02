Mario Polichetti (Udc) ricorda monsignor Gerardo Pierro: "Guida insostituibile" "Una figura di straordinario rilievo non solo per la Chiesa salernitana"

La scomparsa di monsignor Gerardo Pierro, già Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno dal 1992 al 2010, lascia un vuoto non solo nella comunità ecclesiastica salernitana e non solo. Mario Polichetti, responsabile nazionale del dipartimento Sanità per l'Udc, esprime il proprio cordoglio per la perdita dell'Arcivescovo Emerito.



"Monsignor Pierro è stato una figura di straordinario rilievo non solo per la Chiesa salernitana, ma per l'intero territorio campano e italiano", dichiara Polichetti. "Il suo impegno costante, la sua vicinanza ai fedeli e la sua umanità sono stati un faro per molti, sia nella sua lunga esperienza come Arcivescovo di Salerno", ha detto. "Non possiamo dimenticare il suo approccio sempre attento ai bisogni delle comunità, la capacità di ascolto e la determinazione nel promuovere il dialogo e la solidarietà. Monsignor Pierro ha lasciato un segno indelebile, non solo come guida spirituale, ma come uomo di profonda sensibilità e visione", conclude Polichetti. "Alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui va il mio più sincero cordoglio, condiviso da tutto il partito dell'Udc".