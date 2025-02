F2i e Jetex: un’alleanza strategica per l’aviazione generale a Napoli e Salerno Questo accordo mira a sviluppare il turismo di fascia alta nella regione

"Oggi, durante l'Italy-United Arab Emirates Business Forum a Roma, è stata siglata una partnership tra F2i Sgr e Jetex, segnando una nuova era per l’aviazione generale in Campania, con un focus su Napoli e Salerno. Questo accordo mira a sviluppare il turismo di fascia alta nella regione, offrendo opportunità significative per il potenziamento economico e sociale". Lo affermano in una nota il segretario generale della Filt Cgil, Gerardo Arpino ed il responsabile del dipartimento Trasporto Aereo, Gianluca Petrone.

"Jetex, operatore globale di aviazione privata, collaborerà con Gesac SpA, la società che gestisce gli aeroporti partenopei, per ottimizzare le infrastrutture esistenti e attrarre investimenti strategici. L’obiettivo è incentivare il turismo elitario, che arricchisce il tessuto economico locale e valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico della Campania".

"Come FILT CGIL Salerno, ribadiamo il nostro impegno nei confronti di Gesac SpA. È essenziale che le strategie della società si concentrino non solo sull'aeroporto, ma anche sulla creazione di esperienze turistiche che stupiscano i visitatori. La crescente domanda di servizi di aviazione privata richiede attenzione particolare alle esigenze dei clienti, che cercano comfort e un servizio su misura. Le politiche di crescita di Gesac SpA stanno generando effetti positivi sull'intero territorio salernitano e sull'economia campana. Un aeroporto efficiente e ben collegato è fondamentale per garantire che la Campania possa competere a livello nazionale e internazionale", proseguono i rappresentanti della Filt Cgil.

"Le sinergie tra F2i e Jetex possono rappresentare una marcia in più per il settore turistico campano. Gli investimenti previsti potrebbero tradursi in nuove opportunità di lavoro, migliorando la qualità della vita per i cittadini locali. I progetti di sviluppo dell’aviazione generale prevedono non solo l’incremento dei voli privati ma anche la creazione di infrastrutture adeguate, come lounge dedicate e servizi di assistenza personalizzati. Con il potenziamento dell’offerta legata all’aviation business, la Campania si candida a diventare una meta ambita per imprenditori e viaggiatori d'affari, fondamentali per il rilancio economico della regione. Le potenzialità sono enormi e stanno per essere messe in atto attraverso strategie allineate con le necessità del mercato globale. In conclusione, l’accordo tra F2i e Jetex segna l'inizio di un percorso promettente. Come FILT CGIL, siamo convinti che investire in un turismo di fascia alta e nell’aviazione completa l’obiettivo di costruire una Campania più competitiva, sostenibile e capace di attrarre flussi turistici sempre più significativi. I primi segnali di cambiamento sono già visibili, e noi saremo al fianco di Gesac SpA in ogni fase di questo entusiastico sviluppo".