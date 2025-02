Tutela pronto soccorso di Salerno: Nursind provinciale chiede provvedimenti "Grande indignazione tra gli operatori sanitari"

Le recenti notizie diffuse sulla situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno hanno suscitato grande indignazione tra gli operatori sanitari, che ancora una volta si trovano a dover fronteggiare attacchi ingiustificati e insinuazioni prive di fondamento, a chiarirlo in una nota il Nursind.



“Esprimiamo piena solidarietà ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Pronto soccorso - ha dichiarato Biagio Tomasco, segretario generale Nursind Salerno - che, con grande professionalità e dedizione, garantiscono assistenza ai cittadini nonostante le difficoltà quotidiane. È inaccettabile che si continui a diffondere disinformazione, gettando discredito su chi opera con impegno nel servizio pubblico”.



Sulla stessa linea i delegati Rsu dell’Azienda Ruggi per il Nursind provinciale,Domenico Ciro Cristiano e Valerio Festosi Guida: “È necessario fare chiarezza sui fatti, senza strumentalizzazioni. Chiediamo che vengano approfonditi tutti gli aspetti dell’accaduto, anche grazie alle testimonianze delle forze dell’ordine presenti, per restituire una ricostruzione veritiera e tutelare l’immagine di chi lavora in prima linea. È inaccettabile che il direttore del Pronto soccorso venga messo alla gogna mediatica solo per mere ruggini personali”, hanno detto.



Si invita l’Azienda a prendere provvedimenti contro chi diffonde notizie infondate, danneggiando il lavoro di un’intera struttura sanitaria che, tra mille difficoltà, continua a offrire servizi essenziali alla popolazione.



Al contempo, si sollecita l’adozione immediata delle misure previste dalla delibera di giunta regionale numero 37 del 5 febbraio scorso per contrastare il sovraffollamento del Pronto Soccorso, coinvolgendo attivamente tutte le parti interessate per migliorare l’efficienza del servizio sanitario pubblico.