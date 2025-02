Salerno piange la scomparsa dell'artista Alfredo Raiola Si è spento all'età di 77 anni, domani i funerali

Il panorama artistico salernitano perde uno dei suoi rappresentanti più bravi e genuini. All'età di 77 anni si è spento l'artista Alfredo Raiola. I funerali si terranno sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria a Mare, nel quartiere di Mariconda. In queste ore in tanti stanno ricordando Raiola sui social, celebrando la sua arte e il patrimonio che ha lasciato in dote al territorio. Una passione nata da bambino: ad appena dieci anni l'artista iniziò a cimentarsi con la ceramica per poi scoprire un'inclinazione per il disegno, anche grazie al maestro Gabriele D'Alma. In seguito è stato anche insegnante di arte alle scuole superiori.

Tante le opere realizzate e consegnate alla sua città. Celebre il “Cristo Flagellato” realizzato da Raiola è ospitato nella chiesa di Santa Maria a Mare, per volontà dell'allora arcivescovo Gerardo Pierro.