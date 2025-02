Amatruda riconfermato alla Cisl Funzione Pubblica di Salerno Hanno partecipato all’assise anche i Consiglieri Regionali della Campania

Ieri 27 febbraio si è tenuto il 7° Congresso Territoriale della CISL FP di Salerno all’Auditorium Tafuri del Grand Hotel e Miro Amatruda è stato riconfermato alla guida della organizzazione sindacale provinciale e con lui anche i segretari uscenti che lo hanno coadiuvato Raimo Valeria, Alfonso Della Porta e la Coordinatrice Femminile Ida Tortora. Il Congresso il cui tema era “Il coraggio di rappresentare è stato presieduto dalla Segretaria Generale della UST Maria Carmela Cortazzi che ha condotto i lavori fino al termine e Mauro Giuliattini attuale Reggente della CISL FP Regionale a testimonianza dell’importanza dell’evento e per riconoscere l’attività profusa dalla federazione salernitana in questi ultimi tre anni.

Hanno partecipato all’assise anche i Consiglieri Regionali della Campania Corrado Matera, Tommaso Pellegrino, Nunzio Carpentieri e Franco Picarone, il Direttore Provinciale dell’INPS di Salerno dr.ssa Giovanna Baldi e il Direttore Generale dell’ACER Campania dr. Giuliano Palagi che oltre a portare i saluti della politica e delle istituzioni, hanno contribuito a dare spunti al dibattito proiettando e sottolineando l’importanza e il ruolo del sindacato nel garantire la difesa e i bisogni delle comunità di riferimento in un mondo che sempre più sta evolvendo verso un individualismo esasperato nel mentre invece servirebbe equità per restituire al paese maggiore fiducia, forza e futuro. La relazione di Miro Amatruda è stata di spessore e partendo dalla sintesi del lavoro svolto dall’organizzazione in tutti i comparti che rappresenta – Sanità Pubblica e Privata, Terzo Settore, Funzioni Locali e Funzioni Centrali – ha sottolineato l’aumento del dato associativo, che ha visto un incremento da 5000 iscritti nel 2021 a 7050 nel 2024 e nel valutare il dato elettorale dell’ultima tornata delle RSU – 55% nella Sanità, 37% nelle Funzioni Locali e 34% nelle Funzioni Centrali – ha ribadito la grande responsabilità che la CISL FP ha assunto e deve continuare ad assumere a difesa e tutela dei lavoratori che rappresentiamo. Il Nuovo Consiglio Generale è formato dai delegati eletti e che nell’ordine sono: Amatruda Miro, Raimo Valeria, Della Porta Alfonso, Merola Nicola, Perciabosco Attilio, Vicidomini Vincenzo, Gambardella Andrea, Pastore Andrea, Iannone Raffaele, Pannucci Cesare, Pannnullo Clorinda, Pergamo Luigi, La Rocca Maurizio, Cariello Giuseppina, Vaiano Salvatore, Mautone Aniello, Califano Rosanna, Carnevale Giovanni, De Sio Antonio, D’Ambrosio Giordano Maria, Pepe Gaspare, Giugliano Antonio, Mastrolia Gerarda, Paradiso Gerardo, Grasso Federica, Pannetta Serena, Errico Lucia, Ferrara Federico, Biondino Gaetano, Pumpo Vito, Zinno Luigina, Conte Pietro Lorenzo, Panzuto Giuseppe, Della Rocca Vincenzo, Faiella Ciro, Salvati Cosimo, Ferrentino Maura, Abate Adolfo, Mandia Francesco, Russo Mario, Avossa Francesco, Peluso Giuseppa, Sessa Nicola e Memoli Immacolata.

Il coraggio di rappresentare deriva dall’aver dovuto constatare le difficoltà, sia nelle fasi di contrattazione con gli enti che di confronto con le altre organizzazioni sindacali spesso ancorate ancora ad ideologismi obsoleti e a tratti di indotta demagogia, ribadendo le responsabilità che dobbiamo assumerci viste le aspettative che i lavoratori pongono in noi – conclude il Segretario Generale – La CISL è disponibile sui temi unitari ma non siamo disponibili sul pensiero unico e facendo il paragone con il capitano di una nave che non può scegliere la direzione del vento ma deve saperlo intercettare per portare la nave in un porto sicuro, così la CISL FP non può scegliere la sua controparte ma deve saper contrattare per ottenere il meglio per gli uomini e le donne che rappresenta. Tra l’apparire e l’essere la CISL FP di Salerno ha scelto, come ha sempre fatto, l’essere.