Salerno: inaugurato un nuovo parcheggio in via dei Greci Nel quartiere di Fratte 41 posti auto a 0,50 centesimi all'ora

Inaugurato questa mattina un nuovo parcheggio di 41 posti in via dei Greci, nel quartiere Fratte, a pochi metri di distanza dalla nuova Clinica del Sole e dalla Stazione della linea ferroviaria CircumSalernitana. Il parcheggio, con tariffa oraria di di 0,50 euro/h, è stato realizzato da Salerno Mobilità che provvederà anche alla gestione ed alla manutenzione. La struttura è servita anche da bagni pubblici attrezzati anche per disabili. Nell’area è stato anche realizzato un’area di verde pubblico con alcuni giochi e giostrine per bambini.

"Il Comune di Salerno continua a realizzare nei vari quartieri della città strutture e spazi al servizio dei cittadini e delle varie attività. Questo parcheggio, oltre che per i residenti della zona, è particolarmente utile per coloro che si recano alla Clinica del Sole, utilizzano la CircumSalernitana, si servono presso le attività commerciali della zona", a dirlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.