Stadio Arechi, De Luca: "L'Europa non ammetterà l'investimento, ma..." L'ex governatore torna a parlare del progetto e rilancia anche sullo stadio Vestuti

Vincenzo De Luca torna a parlare in pubblico a Salerno e chiarisce anche la situazione legata ai lavori di riqualificazione dello stadio Arechi. L'ex presidente della Regione Campania, intervenendo al congresso della FenealUil ha spiegato i motivi dei ritardi accumulati in queste settimane. "Sapete che abbiamo finanziato per 150 milioni di euro il rifacimento dello stadio Arechi e del campo Volpe", ha esordito De Luca, parlando della necessità d'investire sull'impiantistica sportiva.

"Ne approfitto per chiarire che i lavori sono bloccati perché dobbiamo spostare dai fondi Fesr ai fondi di coesione il finanziamento, che va avanti ovviamente, perché l'Europa non ha ritenuto - questo ci dicono i responsabili della cabina energia a Napoli - di finanziare il rifacimento dello stadio Arechi. Lo stadio era stato caricato sui fondi Fesr perché non era uno stadio nuovo, era il rifacimento completo dello stadio, ma soprattutto centrato sulle nuove tecnologie, risparmio energetico e così via. L'Europa credo che non ammetterà questo investimento. Nel senso che considera prevalenti le opere edili rispetto alle tecnologie", ha sottolineato De Luca. "Questo significa che dovremmo spostare il finanziamento dai Fesr all'accordo di coesione e spostare altre cose previste per l'accordo di coesione sui Fesr. Ovviamente in questo passaggio si perde qualche giornata, qualche settimana. Ma il programma va avanti".

Nel corso del suo intervento, poi, De Luca ha annunciato la volontà di rimettere mano al restyling dello stadio Vestuti. "Tentiamo di recuperare una quindicina di milioni di euro per rifare anche lo stadio Vestuti ma vorremmo lavorare molto anche per l'impiantistica diffusa nei quartieri, nei territori, perché c'è obiettivamente una condizione di sofferenza per altri sport al di là del calcio. Se riusciamo a recuperare il Vestuti già lì recuperiamo una decina di palestre e risolviamo l’80% del problema che riguarda i piccoli impianti".