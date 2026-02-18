Salernitana, sorriso Villa: l'esterno ci sarà col Monopoli Continua a lavorare a parte Achik

Una buona notizia. La marcia d’avvicinamento in casa Salernitana alla sfida con il Monopoli permette di strappare un sorriso. Luca Villa ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva fermato nella giornata di lunedì. Le risposte arrivate dal campo sono positive. L’esterno è considerato pienamente recuperato e sarà in campo domenica sempre sulla fascia mancina.

Un po’ più di preoccupazione per Ismail Achik: il calciatore marocchino non ha ancora smaltito i fastidi muscolari e i problemi al polpaccio che lo avevano accompagnato nel finale di gara con la Cavese. Differenziato per Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese. Si prova a capire se l'ex Bari possa esserci per la sfida di domenica. Terapia e palestra per Giuseppe Carriero: il calciatore mancherà nelle sfide con Monopoli e Catania. Gli allenamenti continueranno domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy.