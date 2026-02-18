Salernitana, Raffaele ‘perde’ la panchina: al suo posto c’è già il sostituto Dopo la decisione del Giudice Sportivo, il tecnico osserverà la squadra dalla tribuna

Il Giudice Sportivo usa il pugno duro e ferma Giuseppe Raffaele. La Salernitana deve rinunciare al suo allenatore per le sfide con Monopoli e Catania. Nel momento clou della stagione, con una panchina sempre più traballante, l’allenatore siciliano sarà costretto dunque ad osservare dalla tribuna la sua squadra. Prenderà posto nel box destinato al club, con il responsabile dell’area arbitrale Orlando Pagnotta, sempre presente per visionare eventuali episodi dubbi e il possibile utilizzo dell’Fvs. Il club ragiona su un possibile ricorso, con la speranza di poter riavere a disposizione il proprio allenatore per la supersfida con il Catania.

Scelto il suo sostituto

Mentre Raffaele guarderà dall’alto e proverà a far arrivare indicazioni sulla panchina, a dirigere la squadra ci sarà il fido vice Giacomo Ferrari. Nelle ultime settimane è stato frenato da un problema alla gamba, con tanto di utilizzo di stampelle. Per il bergamasco domenica sarà una sorta di derby: è diventato monopolitano d’adozione e in biancoverde ha vissuto due esperienze come vice di Scienza e di Pancaro. Non sarà la prima volta in panchina senza Raffaele: anche a Casarano sostituì l'allenatore, con risultato finale di 2-2 grazie al gol del pari firmato Quirini.