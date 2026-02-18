Da Valva a Campagna, il prefetto nomina i nuovi commissari al Comune

Chiusura anticipata delle esperienze amministrative in due comuni della provincia di Salerno, con il prefetto Francesco Esposito che in queste ore ha provveduto a nominare i commissari che si occuperanno della gestione dell'Ente fino alle prossime elezioni.
A Valva, dopo le dimissioni del sindaco e trascorsi i 20 giorni previsti dalla legge, è stato nominato commissario Francesco Prencipe.
A Campagna, in seguito alle dimissioni protocollate dalla maggioranza dei consiglieri, per la gestione provvisoria è stata assegnata la dottoressa Stella Fracassi.