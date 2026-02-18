Che Comico lancia "Versus", sfida tra linguaggi teatrali

I Ditelo Voi aprono la nuova sezione con “Dirotta sul nulla”

Sabato prtossimo al Teatro delle Arti di Salerno debutta il primo “scontro” creativo tra comicità popolare e teatro di ricerca

Salerno.  

Nasce la sezione “Versus”. Il cartellone di Che Comico, la stagione teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, si arricchisce di un nuovo capitolo. Si chiama “Versus” ed è la sezione che mette a confronto due mondi scenici differenti all’interno di un progetto unitario che si sviluppa tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. L’idea è quella di uno “scontro” creativo tra linguaggi: da una parte la comicità popolare e immediata di Che Comico, dall’altra la ricerca e la rilettura dei testi portata avanti dalla Compagnia dell’Arte nel percorso Transpose. Un dialogo fatto di contrasti e contaminazioni che amplia lo sguardo della rassegna.

I Ditelo Voi aprono con il nonsense

Ad inaugurare ufficialmente “Versus”, sabato 21 febbraio, saranno I Ditelo Voi con “Dirotta sul nulla”, spettacolo scritto e diretto dal trio insieme a Francesco Prisco. Sul palco Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante danno vita a una storia surreale e fuori dagli schemi, costruita su una comicità nonsense capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. Tre sconosciuti, costretti a condividere la stessa stanza d’ospedale, trasformano una lunga degenza in un’amicizia improbabile fatta di ossessioni e segreti. Una volta dimessi, decidono di celebrare la nuova vita con un viaggio esotico che si trasforma in un’avventura paradossale: un aereo che precipita nell’oceano e un’isola deserta come unico orizzonte. Da qui prende forma una convivenza forzata, tra trovate comiche, deliri surreali e situazioni sempre più imprevedibili, in un racconto volutamente “fuori rotta”.

Un percorso tra comicità e teatro civile

“Versus” entra nel vivo dopo l’apertura del ciclo con “Io sono Sam”, adattamento e regia di Antonello Ronga dedicato al tema della genitorialità e della disabilità. Il calendario proseguirà il 26 marzo con “Carpe Diem – cogli l’attimo fuggente”, omaggio al celebre film cult, e si chiuderà il 25 aprile con Nunzia Schiano e Maria Bolignano in “Le Porno Precarie (quelle di OnlyFals)”. Con questa nuova sezione, Che Comico rafforza la propria identità di rassegna capace di tenere insieme comicità, teatro di parola e sperimentazione. Il confronto tra linguaggi diventa così valore aggiunto, offrendo al pubblico salernitano un’esperienza teatrale ancora più articolata e stimolante.

