Salerno, furto con "spaccata" alla gioielleria in pieno centro: caccia ai ladri Indaga la Polizia: per il momento i banditi hanno fatto perdere le proprie tracce

Ancora attività commerciali nel mirino dei malviventi a Salerno. Nella notte furto ai danni della gioielleria "Di Muro", nella centralissima Piazza Portanova.

Malviventi in azione con la tecnica della "spaccata", per sfondare la vetrina d'ingresso del negozio. Dopo essersi introdotti all'interno, i ladri hanno portato via alcuni gioielli esposti.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini. Al momento i responsabili del furto hanno fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza della zona.

"Salerno ha bisogno di cura, delle energie migliori e condivise, di unione. Ognuno faccia la sua parte: demandare ad altri è “comodo” ma inutile, anzi dannoso", l'amara constatazione dell'ex consigliere comunale Corrado Naddeo, che vive in zona.

Quello alla gioielleria è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che vedono sempre più attività commerciali di Salerno nel mirino: nelle scorse ore banditi in azione al negozio di giocattoli "Bollicine" al quartiere Torrione.