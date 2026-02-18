Salernitana, inversione di tendenza: appena dodici punti in otto giornate Partenza di 2026 totalmente diversa rispetto ad inizio stagione: la media punti crolla

Una partenza da urlo nella prima parte di stagione. L’inizio a singhiozzo nel 2026. La Salernitana fa i conti con le tensioni interne, rallenta in classifica e incassa anche il cinismo dei numeri, quelli che non mentono mai. Da ‘caterpillar’ a gigante di sabbia: se ad inizio campionato la Bersagliera aveva confermato a suon di vittorie il suo ruolo di protagonista, ora la squadra granata fa i conti con troppi stop. Nelle prime otto giornate la squadra granata aveva raggiunto 19 punti in 8 giornate per una media di 2.37 a partita. Dopo le prime otto col calendario a specchio il confronto è impetuoso: appena 12 punti portati a casa nelle prime 8 uscite del nuovo anno, con una media di 1,5 punti a partita.

Sette squadre hanno fatto meglio

Un rendimento incostante, con il Benevento che scappa e fugge via. Dallo svantaggio di 3 punti dai sanniti con i quali i granata avevano chiuso l’anno 2025, ora dopo otto giornate il distacco è addirittura di 11 punti, complice il cammino quasi perfetto degli uomini di Floro Flores, con ben 20 punti totalizzati nel girone di ritorno. Ma sono ben sette le squadre che hanno fatto meglio dei granata: la sorpresa è il rendimento del Team Altamura, secondo nella classifica per punti guadagnati nel 2026 con quota 16 punti. Poi Picerno e Audace Cerignola a 15, pronti ad essere raggiunti dal Catania che deve recuperare il derby con il Trapani. Poi Crotone e Monopoli a 13. La Salernitana è a quota 12 insieme al Latina.