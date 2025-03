Pessolano: "Sosta in centro, si individuino spazi per i residenti" "Quelli con doppia auto si trovano completamente sprovvisti di stalli loro dedicati"



"Due giorni fa è scaduto il termine per il rinnovo dei permessi di sosta nelle Zpru site nel centro città: il risultato dell'inerzia del Comune è che i residenti con doppia auto si trovano completamente sprovvisti di stalli loro dedicati, costretti a parcheggiare a più chilometri di distanza dalla propria abitazione o a pagare le tariffe per i non residenti, difficilmente sostenibili nel lungo periodo". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. "Il problema è piuttosto serio: sono numerose le famiglie, residenti tra centro e centro storico, che per soddisfare differenti necessità lavorative o di altro genere, utilizzano due o più automobili. Del resto, a fronte di servizi di trasporto pubblico così deficitari in città, non si potrebbe fare altrimenti. Restringere la possibilità di sostare con regolare permesso nelle strisce blu soltanto alle prime auto causerà un danno non indifferente a centinaia di residenti della zona, che saranno costretti a parcheggiare a Torrione o in zona Irno, ammesso che trovino, specie nelle ore di punta, stalli gratuiti disponibili. Se il numero di posti auto è scarso, allo stesso modo non si possono costringere i residenti a vivere ulteriori disagi oltre a quelli che già quotidianamente sono costretti a fronteggiare per viabilità e traffico. Oltre al danno, c'è anche la beffa, con lo stop ai permessi per le seconde auto ibride: in molti avevano scelto di acquistare o noleggiare questa tipologia di veicolo proprio per avere un'ulteriore opportunità. Anche in questo caso, il Comune ha fatto dietrofront in modo inopportuno". "La scarsità degli stalli è un dato di fatto, ma è possibile porre rimedio destinando appositi spazi per la sosta ai residenti delle Zpru - conclude Pessolano - È una proposta che ho lanciato da tempo ed in più occasioni, a cominciare dal periodo di Luci d'Artista, e che non è mai stata ascoltata nè attuata da Palazzo di Città. Per i residenti nel centro storico, in particolare, destinare una porzione di uno dei parcheggi in area Crescent può rappresentare un'utile opportunità. Nel centro della city lo stesso criterio può essere seguito con uno spazio dell'area di Piazza Mazzini-Piazza della Concordia o di Piazza Casalbore. È necessario attivarsi per garantire un diritto - oggi negato - a tutti i cittadini salernitani che lavorano e pagano i tributi in città di sostare in luoghi non eccessivamente distanti dalle proprie abitazioni".