Porta Ovest: abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Cernicchiara Il presidente De Luca: "Un'opera ciclopica che rientra nel progetto della nuova Salerno"

Il cantiere di Porta Ovest a Salerno effettua uno dei passaggi simbolici e tradizionalmente sentiti dalle maestranze che operano nell’esecuzione delle doppie gallerie, l’intervento voluto e realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sinergia con il Comune di Salerno e la Regione Campania, per creare una viabilità alternativa al traffico per e dal Porto commerciale di Salerno verso gli snodi autostradali.

Questa mattina alle 10.54 è stato abbattuto il diaframma della carreggiata sud della galleria Cernicchiara, una membrana in cemento che separa l’ultimo tratto della canna lunga 2,5 km.

Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha parlato di un'opera ciclopica che fa parte della nuova visione di Salerno.