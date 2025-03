Ecco come cambierà la viabilità e l'economia con Salerno Porta Ovest Investimento da 162 milioni di euro. Annunziata: infrastruttura fondamentale

Tempi di percorrenza ridotti, ottimizzazione del traffico veicolare per evitare congestioni ed un notevole miglioramento dell’accessibilità al porto. L’abbattimento del ‘diaframma’ all’ interno della galleria Cernicchiara rappresenta un punto di svolta per i lavori di realizzazione della Galleria Porta Ovest che sarà completata in pochi mesi e che rappresenterà una rivoluzione per la viabilità di Salerno, anche con significative agevolazioni per l’accesso alla Costiera Amalfitana". Così l'Autorità di sistema del mar Tirreno centrale a proposito della prossima apertura di Porta Ovest.

Sabato l'abbattimento dell'ultima diaframma, con la cerimonia alla presenza - tra gli altri - del presidente della Campania, Vincenzo De Luca. L'Autorità portuale sottolinea l'importanza del progetto ideato ormai vent'anni fa e che, dopo una estenuante querelle amministrativa e giudiziaria, sta finalmente per vedere la luce.

"Il progetto si è reso possibile grazie a fondi PON infrastrutture e reti relativi al 2007/2013, a fondi PON per l’ annualità 2014/2020, fondi PAC per l’ annualità 2007/2013, Fondi complementari al PNRR, fondi e - distribuzione, fondi TERNA ed infine finanziamenti assicurati dal bilancio dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per un valore complessivo di € 162.265.000,00. La realizzazione di questa grande opera infrastrutturale consentirà di avere una logistica più sicura e funzionale, e renderà maggiormente competitivo il porto di Salerno e tutto il sistema logistico che ruota intorno allo scalo. Di grande rilievo anche la riduzione di impatto ambientale", si sottolinea dall'Autorità portuale.

“Tra pochi mesi, ad opere concluse, finalmente anche l’area portuale può contare su una infrastruttura di primaria importanza - ha spiegato il presidente Annunziata - e migliorerà la competitività dei porti della Campania. Questa opera viene da lontano ed è stata fortemente voluta dagli operatori portuali, dall’amministrazione comunale, quando De Luca era sindaco di Salerno e Bonavitacola era presidente dell’ Autorità Portuale di Salerno a cui subentrai nel 2010. In questi lunghi anni la Port Autority del Mar Tirreno centrale si è occupata dell’ appalto e dello sviluppo dell’ opera che ha avuto molte vicissitudini per effetto dei danni temuti ai viadotti autostradali ed ha richiesto tantissime verifiche e molteplici consulenze”. “Ma finalmente ci siamo - ha aggiunto il Segretario Generale Giuseppe Grimaldi -. Questa era un’opera particolarmente complessa che presentava criticità importanti risolte con il contributo di tanti professionisti. Ma adesso le due gallerie sono percorribili per intero ed entro fine anno inizio 2026 contiamo di completare i lavori”.