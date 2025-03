Studenti salernitani a scuola di sicurezza stradale con la Polizia di Stato Focus sugli effetti causati dall'assunzione di droga e alcol alla guida

A lezione di “Sicurezza Stradale” con i formatori specializzati della Polizia di Stato che nei giorni scorsi, hanno incontrato circa 350 studenti delle scuole elementari,

medie e superiori della provincia di Salerno, con lo scopo di promuovere la legalità, il rispetto delle regole e la sicurezza in ambito stradale.

Nel corso degli incontri che si sono tenuti, a Salerno, presso l’I.I.S. Genovesi Da Vinci; a Battipaglia, nell’Aula Magna dell’I.I.S. Besta Gloriosi, con i ragazzi della

scuola primaria G. Siani e della scuola secondaria di primo grado Fiorentino; a Sant’Arsenio, con gli studenti dell’I.OC. A. Sacco, sono state illustrate ai numerosi

giovani e giovanissimi presenti, le regole di attenzione e sicurezza da osservare per prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri, sia in qualità di pedoni che come conducenti di biciclette, motoveicoli e autovetture.

La formazione è stata incentrata sul tema della distrazione e degli effetti causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche alla guida, con un approfondimento sulle regole del nuovo codice della strada per i tanti ragazzi presenti neo patentati o prossimi a conseguire la patente di guida.