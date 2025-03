De Luca, "Sud muore se si usano per riarmo i fondi di coesione" "La situazione diventerà drammatica"

"Le cose che sto sentendo rischiano di essere mortali per il Sud del nostro Paese. Ho sentito che l'Europa vuole attrezzarsi per piani di armamento per i prossimi 10 anni. E come si pensa di finanziare una politica di riarmo? Utilizzando i fondi della coesione territoriale. Noi abbiamo 900 miliardi di euro di fondi destinati alle politiche di coesione, cioè le politiche di riequilibrio dei divari territoriali, sociali e occupazionali. Se decidono a Bruxelles di finanziare i grandi piani di riarmo con i fondi di coesione, il Sud è morto". Lo ha detto, questa mattina, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in occasione dell'assemblea di Confindustria Salerno. "Già oggi - ha aggiunto il governatore - c'è una riduzione dei fondi di coesione, cioè i fondi destinati a creare le infrastrutture nel Sud, a tentare di ridurre il divario occupazionale fra Nord e Sud, a tentare di ridurre il divario di genere fra occupati di sesso maschile e femminile. Le donne occupate nel Sud sono neanche il 40%. Se decidono di finanziare le politiche di riarmo con i fondi di coesione, la situazione diventerà drammatica. Non avremo i fondi aggiuntivi per gli investimenti nelle infrastrutture, nell'industria e nelle politiche sociali".