Salerno, doppio pass per auto ibride-elettriche. Santoro: "Battaglia vinta" "La nostra forza di opposizione costruttiva ha aperto gli occhi al governo cittadino"

Il consigliere comunale Dante Santoro esulta per la battaglia vinta sulla proroga del doppio pass ai residenti del Centro che possiedono auto elettrica o ibrida. "Sono contento, la nostra forza di opposizione costruttiva ha aperto gli occhi al governo cittadino che aveva preso una scelta in maniera scriteriata e con comunicazioni intempestive. Adesso verrà garantito a chi aveva acquistato auto ibride ed elettriche di poter vedere il proprio diritto tutelato senza cambi di rotta che inficiano il già difficile diritto alla vivibilità di chi vive in centro e non trova pace per l'assenza di un piano parcheggi adeguato ed una mai realizzata mobilità dignitosa ormai da anni", conclude Santoro.