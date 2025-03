Festa della Donna: a Salerno si terrà il Free Fertlity Check E’ un progetto del Centro Alesan di Salerno con il CFA di Napoli

La denatalità, collegata all’inquinamento, al cambiamento climatico, al fatto che la ricerca di una gravidanza in una coppia avviene sempre piu’ in una eta’ avanzata, rappresenta uno dei piu’ importanti problemi del Mondo Occidentale.

Questo ha comportato un notevole incremento della sterilità umana con conseguenti progressi nel riconoscimento delle cause e nelle terapie In questa ottica, in occasione della Festa della Donna, a Salerno si terra’ il Free Fertlity Check.

Il Free Fertility Check e’ una valutazione della capacità riproduttiva in una coppia effettuata in maniera gratuita .

Ci si avvale di indagini strumentali come l’Ecografia transvaginale con la conta dei follicoli antrali, la Isteroscopia, la Isterosalpingografia e di esami di laboratorio come esami ormonali ed in particolare il dosaggio dell’AMH ( ormone antimulleriano) e dell’esame del seme del partner maschile.

La Festa della Donna è sembrato agli organizzatori il giorno piu’ idoneo per questa iniziativa poiche’ il mondo femminile e’ il piu’ sensibile alle problematiche legate alla sterilita’.

E’ un progetto del Centro Alesan di Salerno con il CFA di Napoli ( il piu’ grande Centro del Sud Italia per la cura della sterilita’ umana ) che hanno impegnato i loro spazi e le proprie professionalita’ per realizzarlo gratuitamente curato dal professore Brian Dale, dal dottore Raffaele Petta e supportato dal Direttore Sanitario del Centro Alesan, dottore Francesco Scozia , coordinato dalla dottoressa Sonia Scoppetta.

Le prenotazione verranno effettuate telefonando al Centro Alesan di Salerno .