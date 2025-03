Trasporto in Costiera Amalfitana, chiesto un incontro urgente Appello lanciato dai segretari Gerardo Arpino e Diego Corace

Le Segreterie Provinciali di Filt Cgil e Fit Cisl, rappresentate rispettivamente dai segretari Gerardo Arpino e Diego Corace, hanno formalmente richiesto la convocazione di un tavolo tecnico urgente con i vettori coinvolti nella gestione del trasporto pubblico locale, sia ordinario che straordinario, per la Costiera Amalfitana. La richiesta è stata inviata alla Prefettura di Salerno, alla Regione Campania, alla Direzione Generale per la Mobilità e ai principali operatori di trasporto della zona, tra cui Sita Sud, Alicost, Travelmar, Positano Jet, Grassi Junior e Nlg.

L’obiettivo è garantire un servizio di mobilità affidabile, sicuro ed efficiente in vista della prossima stagione turistica e dell’evento straordinario del Giubileo. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare situazioni emergenziali, come quelle legate a eventi climatici imprevedibili, che potrebbero compromettere i collegamenti marittimi, fondamentali per il flusso di turisti e pendolari.



"È essenziale anticipare il potenziamento dei servizi aggiuntivi, come il progetto ‘Unico Costiera’, già nelle prossime settimane, senza attendere la Settimana Santa. Dobbiamo evitare il ripetersi delle criticità riscontrate negli anni passati e garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di mobilità emergenziali”, ha affermato Diego Corace, segretario provinciale di FIT-CISL.

Per Gerardo Arpino, segretario provinciale della Filt Cgil, "la programmazione straordinaria, integrativa a quella ordinaria, è fondamentale per assicurare la continuità operativa anche in caso di sospensione dei collegamenti marittimi. Chiediamo un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire un servizio coordinato e di qualità, in grado di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini”.



Le Segreterie Provinciali hanno sottolineato l’importanza di una pianificazione anticipata e di un coordinamento tra i vari vettori per affrontare le sfide legate alla mobilità nella Costiera Amalfitana, una delle destinazioni turistiche più importanti del Paese.



Confidando nella sensibilità e nell’attenzione delle istituzioni e degli operatori coinvolti, FILT-CGIL e FIT-CISL restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e collaborazioni.