Lo sceicco Al Hamed ricevuto a palazzo di città a Salerno Nell'ambito della XXVI edizione delle Giornata della Scuola Medica Salernitana

Questa mattina, nell'ambito della XXVI edizione delle Giornata della Scuola Medica Salernitana, la Vicesindaca di Salerno Paky Memoli ha ricevuto al Salone dei Marmi del Palazzo di Città lo Sceicco Abdullah Bon Mohamed Bin Butti Al Hamed, Ministro dell’Informazione e dei Media degli Emirati Arabi.

Con lo Sceicco, già Presidente del Dipartimento di Sanità di Abu Dhabi, i contatti istituzionali furono avviati alcuni mesi fa in occasione della visita della Vicesinsaca Memoli alla Camera dei Deputati. Questa mattina, oltre alla consegna di onorificenze allo Sceicco per il lavoro svolto in particolare nel periodo del Covid, è stato anche firmato un protocollo di intesa tra il Ministero dell’Informazione e dei Media degli Emirati Arabi e l'Università della Scuola Medica Salernitana rappresentata dal Rettore Pio Vicinanza.

Comprensione, cooperazione internazionale e coesistenza pacifica: questi i valori che sono stati rimarcati oggi. Allo Sceicco è stata consegnata l’antica pergamena come magister honoris causa delle scienze umane e la collaborazione tra i popoli in virtù del suo impegno a sostegno dei valori della solidarietà umana e della cooperazione internazionale.

Il protocollo d'intesa firmato questa mattina è finalizzato ad un rapporto di collaborazione scientifico e culturale, che vedrà al centro l’istituzione della scuola di diabetologia salernitana.