Un murales per ricordare Lucio Dalla realizzato dal un salernitano L'opera si trova a Bologna, è dell'artista Kotè

In occasione di quello che sarebbe stato l'82esimo compleanno di Lucio Dalla, martedì scorso, è stata inaugurata l’opera a lui dedicata “Felicità”.

Un maxi murales in memoria del grande artista scomparso 13 anni fa. Si trova sulla parete laterale di un edificio Acer di via Fioravanti, nel quartiere Navile, di fronte alla piazza dedicata al cantante, a Bologna. E' stato realizzato da un salernitano, Antonio Cotecchia, in arte Kotè, pittore e urban artist che ha messo a segno diverse opere in giro per l'Italia e anche a Salerno.

Il progetto in questione, voluto dalla Lucio Dalla Fondazione con il Comune di Bologna è ispirato alla canzone Felicità, anno 1988.