Parcheggi in aeroporto, Napoli tra i più economici, Salerno tra i più cari Uno studio sui costi settimanali di sosta negli scali italiani rivela un divario sorprendente

Voli low cost? Sì, certo. Ma se poi tutto il risparmio lo ingurgita il parcheggio? Quello da evitare, perché risulta tra i più cari d'Italia, è il neonato Costa d'Amalfi, di Pontecagnano, in provincia di Salerno. A rivelarlo è uno studio di ParkVia, che ha analizzato i costi in 27 scali italiani, evidenziando notevoli differenze tra nord e sud. Il parcheggio più economico si trova ad Alghero, con una tariffa inferiore ai 16 euro per sette giorni. Seguono Lamezia Terme (quasi 40 euro) e Olbia (43 euro). Anche Foggia e Bari si mantengono su prezzi contenuti, intorno ai 45 euro settimanali.

Napoli tra gli aeroporti più economici

Napoli-Capodichino si distingue tra gli scali più accessibili per la sosta: un parcheggio settimanale nei parcheggi ufficiali costa circa 81 euro, una cifra ben inferiore rispetto ad altri grandi aeroporti italiani. A Milano Linate, ad esempio, la tariffa settimanale supera i 103 euro, mentre a Malpensa si attesta sui 110 euro.

Salerno tra i più costosi d’Italia

A sorpresa, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi risulta tra i più cari del Paese: lasciare l’auto in sosta per sette giorni costa oltre 139 euro, una cifra simile a quella richiesta negli aeroporti di Bologna e Venezia, e quasi il doppio rispetto a Roma Fiumicino. Questo rende lo scalo salernitano meno competitivo rispetto ad altre alternative regionali.

L’offerta di parcheggi a Napoli-Capodichino

L’aeroporto internazionale di Napoli offre diverse soluzioni di parcheggio: i 1.500 posti disponibili includono aree per motocicli, soste brevi, bus e lunga durata. La soluzione più economica si trova in via Salomone, a 700 metri dal terminal, servita da una navetta gratuita.

Oltre ai parcheggi ufficiali gestiti da Gesac, esiste una vasta rete di aree private nei dintorni, spesso situate in Comuni limitrofi, che offrono tariffe competitive e servizi di trasferimento rapido verso il terminal.

Il costo del parcheggio incide sulla scelta dei voli

Le differenze di prezzo tra gli aeroporti possono influenzare le scelte dei viaggiatori, soprattutto per chi parte da città senza uno scalo internazionale. Oltre alle tariffe dei voli, la spesa per il parcheggio rappresenta un elemento da considerare nella pianificazione di un viaggio, con costi che possono variare in base alla stagionalità e ai servizi aggiuntivi offerti dagli aeroporti.