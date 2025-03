Salerno, piantato un albero di ulivo e intitolata un'aula a Giovanni Palatucci La giornata commemorativa ha visto la partecipazione del Prefetto e delle istituzioni locali

In occasione della Giornata Europea dei Giusti, la Questura di Salerno ha organizzato, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la cerimonia di piantumazione e benedizione di un albero di Ulivo, donato dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dal Comitato Palatucci, con l’apposizione di una targa commemorativa nell’area antistante la Questura, in ricordo del martire della Polizia di Stato “Giovanni Palatucci” ex Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei.

Dopo la benedizione dell’ulivo da parte di Mons. Andrea Bellandi Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna - Acerno, l’evento è proseguito presso il Liceo Classico Torquato Tasso, sito in Piazza San Francesco a Salerno, con l’intitolazione di un’aula didattica e l’affissione di una targa, in ricordo di “Giovanni Palatucci”, che consegui il diploma di maturità presso l’Istituto scolastico.

La cerimonia è stata arricchita da momenti di poesia e da esibizioni canore degli studenti del Liceo, in omaggio al martire della Polizia di Stato, e dall’intervento del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio che ha voluto sottolineare come il ricordo di un uomo giusto possa far riflettere anche le nuove generazioni sul coraggio di chi si è opposto ai crimini contro l'umanità.

La giornata commemorativa ha visto la partecipazione del Prefetto di Salerno, delle istituzioni locali, delle altre Forze di Polizia, di rappresentanti dell’Anps e di alunni delle scuole elementari che hanno partecipato gioiosamente al momento della piantumazione dell’ulivo.

L’evento si è chiuso sulle note dell’Inno di Mameli, che ha rappresentato un momento di partecipazione e condivisione nella particolare giornata celebrativa per la diffusione del messaggio dei Giusti.