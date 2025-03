Aeroporto Salerno: cancellati collegamenti con Manchester e Birmingham Ilardi, Federalberghi: "Era necessario un piano di marketing"

"Stiamo dicendo da due anni che l'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano andava supportato con un piano di marketing da attivare ben prima del termine dei lavori di rifacimento della pista. Lo diciamo perchè siamo a favore dello scalo, perchè siamo per accompagnare gli sforzi di Gesac, perchè siamo appassionati sostenitori del Territorio. Siamo stati inascoltati". A dirlo è il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi che continua: "Nelle scorse settimane abbiamo constatato la riduzione dell'operatività estiva di Easyjet, ora apprendiamo che, come si vociferava da settimane, Jet2Holidays ha cancellato pacchetti e voli che avrebbero dovuto collegare Manchester e Birmingham con lo scalo salernitano.

E' un danno per tutti e, soprattutto, per il Cilento che avrebbe beneficiato dei pacchetti ideati dall'operatore inglese.

Assisteremo (forse) adesso ad iniziative tardive e fantasiose, partorite da chi non opera nel settore ma si arroga il diritto di rappresentarlo senza conoscerlo. Noi continueremo a sostenere lo scalo e chi lo gestisce, le imprese turistiche, i lavoratori del settore con le consuete parole di verità", conclude Ilardi.