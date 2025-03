Salerno Pulita: una tappa per la festa della donna L'8 marzo nei rioni collinari, ad Ogliara

Salerno Pulita comunica che sabato 8 marzo, dalle 9 alle 12,30 il centro di raccolta e riuso farà tappa nei rioni collinari. Ad Ogliara, presso il Museo Città creativa, gli ordinari obiettivi dell’iniziativa, ovvero la raccolta di rifiuti e la distribuzione del kit per la raccolta differenziata, si accompagneranno alle iniziative promosse dal Centro turistico giovanile. Nella precedente tappa, lo scorso 23 novembre, fatta in collaborazione con l’associazione guidata da Adele Cavallo furono infatti raccolti i prodotti che sono stati utilizzati nelle attività laboratoriali per creare dei piccoli omaggi che saranno consegnati proprio alle donne che faranno visita al centro di raccolta in occasione della tappa di sabato 8 marzo. Un ponte ecosostenibile che si concluderà con l’iniziativa “Eco di Donne”.

Non mancherà naturalmente la Centrale Del Latte Salerno pronta a premiare i cittadini virtuosi con i suoi brick di latte fresco.