Salerno, visite mediche gratuite con "Le domeniche della salute" Vari incontri e screening in città

Il Rotary e il Rotarac - Club Salerno Duomo e Club Salerno Est, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, e grazie alla disponibilità della Parrocchia di San Demetrio e della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, hanno organizzato “Le domeniche della salute".

L’iniziativa prevede vari incontri con medici specialisti che offriranno visite mediche specialistiche e screening gratuiti in varie branche della medicina, con l’obiettivo di effettuare una prima valutazione medica oltre che sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del prendersi cura di sé.

La prima giornata si terrà domenica 09.03.2025 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso i locali della Parrocchia San Demetrio in via Dalmazia.