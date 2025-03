Salerno, lotta agli incivili dei rifiuti: task force di Comune e Salerno Pulita Controlli a tappeto per individuare gli errati conferimenti

Anche oggi, venerdì 7 marzo, gli operatori di Salerno Pulita e agenti della polizia municipale di Salerno sono stati impegnati, dalle prime ore del mattino, in una serie di sopralluoghi e controlli sugli errati conferimenti. Agli interventi hanno partecipato anche l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet e l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella.

Sono stati diversi i punti della città in cui i controlli hanno consentito di risalire ai trasgressori. “Chi pensa che i controlli siano solo un deterrente momentaneo si sbaglia di grosso”, hanno dichiarato. “La nostra intenzione è difendere i risultati raggiunti e migliorarli”.

Gli agenti hanno rilevato diverse infrazioni, riguardanti principalmente il mancato rispetto delle modalità di separazione. “Le sanzioni comminate non sono solo un modo per punire, ma vogliono fungere da esempio per evitare comportamenti scorretti in futuro” ha aggiunto Bennet.

Durante la giornata, sono stati raccolti anche dati significativi sul miglioramento della situazione in alcune aree della città, dove, grazie ai recenti interventi di informazione, il numero di conferimenti sbagliati, per esempio utilizzando i sacchi neri, è drasticamente diminuito. “Lavoreremo per intensificare queste iniziative, coinvolgendo sempre di più la comunità”, ha concluso Natella.