Salerno, sanità nel caos. Pecoraro (M5S): "Le persone meritano rispetto" "Chiediamo interventi immediati, trasparenza nella gestione e rispetto per i cittadini"

"Quanto emerso dalla trasmissione di Rete 4 sul Ruggi è inaccettabile. La sanità pubblica dovrebbe essere il primo presidio di giustizia sociale, e invece assistiamo a disservizi, inefficienze e situazioni che ledono la dignità delle cittadine e dei cittadini, così come delle operatrici e degli operatori sanitari". Lo afferma in una nota Claudia Pecoraro, consigliera comunale di Salerno ed esponente del Movimento 5 Stelle.

"Non si tratta solo di un caso isolato, ma del risultato di anni di cattiva gestione, di nomine politiche e di un sistema che spesso ha privilegiato interessi di parte anziché il diritto alla salute. Noi non ci stiamo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre lottato per una sanità pubblica accessibile, efficiente e rispettosa delle persone", prosegue la vice presidente del Consiglio comunale. "Diceva Enrico Berlinguer: 'La salute non si vende, si difende!'. Ed è proprio questo il punto: la sanità pubblica deve essere difesa con i fatti, non con le promesse. Chiediamo interventi immediati, trasparenza nella gestione e rispetto per le cittadine e i cittadini che, con le loro tasse, finanziano un sistema che troppo spesso li abbandona. Il diritto alla salute non è contrattabile, né sacrificabile sull'altare della politica. È un diritto inviolabile, e noi siamo qui per difenderlo. Non resteremo in silenzio. Le persone meritano rispetto, e noi saremo sempre dalla loro parte".