Salerno, incontro al Comune per reclutamento di personale del settore turistico "Seize the Summer with Eures 2025"

Venerdì mattina, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si è tenuto l’incontro organizzato dal Centro per l’impiego di Salerno in collaborazione con la consulente EURES, dott.ssa Immacolata Carillo, volto a pubblicizzare l’iniziativa “Seize the Summer with EURES 2025″, evento di reclutamento online dedicato al settore turistico e alberghiero organizzato dalla rete EURES (Rete europea dei servizi per l’impiego). All’incontro hanno partecipato alcune classi di istituti scolastici salernitani.

L’evento – giunto all'ottava edizione – mette in contatto aziende italiane e europee alla ricerca di personale per favorire l’occupazione nel settore turistico – alberghiero per l’estate 2025. Seize the Summer 2025 si terrà interamente online e rappresenta un’importante opportunità per chi è alla ricerca di un impiego nel settore dell’ospitalità, della ristorazione, dell’animazione e del turismo in generale. I partecipanti potranno consultare offerte di lavoro, inviare candidature, sostenere colloqui in diretta e partecipare a webinar informativi.

Alla tavola rotonda di oggi hanno partecipato, per l'Amministrazione comunale, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore alle Attività Produttive, Turismo-Eventi, Innovazione del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara.