Salerno, una rotonda per Elisa Claps, la mamma: "Qui ha trovato la pace" "Salerno ha fatto più della nostra città e io la porto nel cuore"

Una donna minuta ma con una grande forza, Filomena Iemma, che a Salerno non poteva proprio mancare nel giorno dell'intitolazione ad Elisa Claps, sua figlia, della rotatoria del Parco Arbostella.

"Elisa qui a Salerno ha trovato una pace bellissima, perché quando siamo arrivati qui abbiamo fatto tanto per potervi portare le indagini", spiega la signora Iemma che ricorda come il tribunale del capoluogo abbia condannato a 30 anni l'assassino di sua figlia, Danilo Restivo.

"C’è stata con noi la avvocatessa Giuliana Scarpetta, io non potrò mai dimenticarla - continua Filomena Iemma riferendosi alla penalista che fece riaprire il caso -. Quella che ha dato una svolta proprio profonda è stata poi la dottoressa Rosa Volpe, magistrato. E' stata una figlia per me, io la ricorderò sempre e la porterò con me nel cuore fino a quando il signore mi darà la forza di andare avanti".

Una giornata bella sì, ma di memoria e sofferenza: "Il dolore per la perdita di un figlio non si supera mai", chiarisce con apparente serenità la signora Iemma ma anche di riconoscenza: "Oggi è stata la giornata più bella. La dottoressa Paki Memoli, vicesindaco di Salerno, ha mantenuto la parola - chiosa riferendosi all'intitolazione della rotatoria -. Abbiamo fatto delle cose bellissime qui a Salerno, più qui che nella mia città, perciò io mi porto sempre Salerno nel cuore. Elisa vivrà sempre, con queste due targhe".