Successo a Salerno per Le domeniche della salute, più di 100 visite in poche ore La campagna di prevenzione proseguirà fino all'8 giugno

Il Rotary e il Rotaract - Club Salerno Duomo e Club Salerno Est, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, e grazie alla disponibilità della parrocchia di San Demetrio e della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, ha organizzato “Le domeniche della salute".

Il primo appuntamento questa mattina nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia San Demetrio (via Dalmazia, 12 Salerno). Tanti i cittadini salernitani in fila per farsi visitare dal dottor Natalino Barbato (pneumologo) e dalla dottoressa Fabiana Errico (dermatologa). Nel complesso più di 100 persone si sono sottoposte ai controlli: 75 spirometrie effettuate (di cui 27 patologiche senza consapevolezza da parte dei pazienti) e 52 visite dermatologiche. Delle visite dermatogiche sono, inoltre, emerse 5 lesioni sospette neoplastiche da approfondire.

L’iniziativa prevede vari incontri con medici specialisti che offriranno visite mediche specialistiche e screening gratuiti in varie branche della medicina, con l’obiettivo di effettuare una prima valutazione medica oltre che sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del prendersi cura di sé.

Fino all'8 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13, si terranno le visite nei locali della Parrocchia San Demetrio (23 marzo e 6 aprile) e nei locali della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (11 e 25 maggio e 8 giugno).