Salerno, sorpresa a Santa Teresa: Rocco Hunt improvvisa un concerto a lungomare Entusiasmo e incredulità per i tanti presenti

In una Salerno gremita di persone e baciata dal sole, Rocco Hunt ha improvvisato un'esibizione in riva al "suo" mare. Intorno alle 13.30 il rapper di Santa Margherita ha fatto capolino sul solarium di Santa Teresa, sul lungomare Trieste. Una presenza che non è passata inosservata e che, ben presto, si è trasformata in una gradita sorpresa per i tanti presenti. "Rocchino" ha imbracciato un megafono e ha cantato live "Mille vote ancora", il brano con cui ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. La folla, emozionata ed euforica, ha circondato l'artista, accompagnandolo nella sua performance. In tanti hanno immortalato la scena che è diventata in poco tempo reale. Tanti altri hanno approfittato della presenza di Rocco Hunt per scattare una foto ricordo: tra questi anche Luca Fusco, bandiera della Salernitana e attuale allenatore della formazione Primavera granata. «Grande poeta urbano, orgoglio di Salerno», ha scritto sui social l'ex calciatore che ha postato in rete anche il video dell'esibizione dell'artista.