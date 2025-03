Salerno omaggia Sal Da Vinci con una targa È stata consegnata questa sera al teatro Augusteo

Il vice sindaco di Salerno, Paki Memoli ha accolto Sal Da Vinci al Teatro Augusteo in via Roma dove l'artista napoletano è stato impegnato in un atteso spettacolo serale.

A nome del sindaco e della Civica Amministrazione, il vicesindaco ha consegnato all'artista una targa ricordo che esprime l'amicizia di Salerno e la gratitudine per le grandi emozioni musicali donate al pubblico durante una carriera lunga e di successo.

L'artista ha portato in scena "Sal Davinci stories #sipregadiaccendereilcellulare", sul palco dell'Augusteo di Salerno, uno spettacolo che unisce il cuore della canzone di Sal con la quotidianità dei social. L'artista compie attraverso le Stories un vero e proprio viaggio psicoanalitico coinvolgente e spettacolare.