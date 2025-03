Parco Pinocchio nel degrado, Santoro: "Serve un'opera di rilancio" Il consigliere comunale di Salerno: "La situazione non è più tollerabile"

Il Parco Pinocchio era un luogo di ritrovo tranquillo per famiglie e bambini, fiore all'occhiello di Salerno, ma ormai versa in una condizione di degrado. Il consigliere comunale Dante Santoro ha lanciato un nuovo appello per il recupero: "Questa situazione non è accettabile, Rinascita del Parco Pinocchio come fatto per Rinascita di Villa Carrara sarà la mia prossima missione fiato sul collo. Abbiamo trovato cassetti dell'alta tensione incustoditi e divelti, aperture ed accessi alla fornace ed all'edificio principale del parco che ormai è invaso e vandalizzato da malintenzionati indisturbati, muretti rotti e pericolosi oltre a cestini pieni di rifiuti non raccolti. Sarò un martello pneumatico verso l'amministrazione comunale, tanti cittadini chiedono dignità per il Parco Pinocchio ed in particolare il cittadino Enzo che si è fatto promotore di questa segnalazione", conclude Santoro.