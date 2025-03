PalaSchiavo, approvata la variante per la riqualificazione dell'impianto Il Comune aumenta l’investimento a 745mila euro per garantire lavori aggiuntivi

Il Comune ha approvato una variante per la manutenzione straordinaria del PalaSchiavo, innalzando l’importo dell’appalto a 745mila euro. La decisione si è resa necessaria per integrare lavori supplementari e forniture aggiuntive, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell’intervento già in corso nell’ambito del programma di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR.

L’iniziale progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo, situato nel quartiere Schiavo, era stato affidato nel 2023 alla Scoman Srl, con un ribasso del 4,5% su una base d’asta di 574mila euro. Tuttavia, per garantire un impianto più moderno e sicuro, si è deciso di incrementare l’investimento con 170mila euro aggiuntivi.

Le opere aggiuntive previste

La variante al progetto, proposta dal direttore dei lavori architetto Cristina Annunziata e dal responsabile unico del procedimento ingegnere Gaetano Malangone, prevede una serie di interventi cruciali per la funzionalità della struttura. Tra le opere aggiuntive si includono:

Potenziamento degli impianti tecnologici

Miglioramento dell’efficienza energetica

Adeguamento di alcune strutture interne per una maggiore sicurezza

Rifacimento della pavimentazione

Sistemazione degli spogliatoi

Miglioramento dell’illuminazione interna ed esterna, con l’installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo

L’approvazione della modifica contrattuale tra Comune e ditta appaltatrice è avvenuta presso gli uffici comunali, con il via libera del dirigente del settore tecnico, ingegnere Carmine Salerno.

Un impianto moderno per la città

Il PalaSchiavo rappresenta un’infrastruttura centrale per la comunità sportiva e la sua rigenerazione permetterà di ampliare le possibilità di utilizzo per eventi e attività. Il Comune ha sottolineato l’importanza dell’intervento sia per il decoro urbano che per la valorizzazione delle strutture pubbliche.

I lavori, attualmente in fase avanzata, proseguiranno senza sospensioni, salvo imprevisti, e il collaudo finale dell’opera è fissato per marzo 2026. L’amministrazione ha ribadito il proprio impegno per garantire tempi certi e il massimo livello qualitativo nell’esecuzione delle opere.