Fillea Cgil, Grieco nuovo segretario, Apadula: lo accogliamo con entusiasmo "La sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali"

Oggi, alla presenza del Segretario Nazionale FILLEA CGIL Maurizio Maurizzi, del Segretario Regionale FILLEA Campania Enzo Maio e del Segretario Generale CGIL Salerno Antonio Apadula, Vito Grieco è stato eletto all’unanimità nuovo Segretario Generale della FILLEA CGIL. Con un lungo percorso sindacale alle spalle, Grieco ha iniziato la sua attività nella FLAI, ricoprendo per 16 anni il ruolo di funzionario e componente di Segreteria, per poi proseguire il suo impegno nell’INCA. Dal 2017 è stato membro della Segreteria FILLEA, contribuendo attivamente alle battaglie per i diritti dei lavoratori del settore delle costruzioni e del legno-arredo.



Nel suo primo intervento da Segretario Generale, Vito Grieco ha espresso il suo impegno e la responsabilità che il nuovo incarico comporta: "È un grande onore e una grande responsabilità assumere questo ruolo. Il settore delle costruzioni e del legno-arredo è strategico per il futuro del nostro Paese e ha bisogno di un sindacato forte, capace di difendere i diritti dei lavoratori e di promuovere sicurezza e dignità nei luoghi di lavoro. Proseguiremo il percorso già tracciato, affrontando con determinazione le nuove sfide e continuando a costruire un futuro più giusto per tutti. Ringrazio i compagni e le compagne della FILLEA per la fiducia e Luca Daniele per il prezioso lavoro svolto in questi anni."



Il Segretario uscente, Luca Daniele, ha voluto salutare e sostenere il nuovo Segretario con parole di stima e riconoscenza: "Questi anni sono stati intensi e ricchi di battaglie, ma anche di importanti conquiste collettive. Il lavoro sindacale è fatto di squadra, e voglio ringraziare tutta la FILLEA e la CGIL per il supporto e la collaborazione. Sono certo che Vito Grieco guiderà l’organizzazione con competenza e determinazione, portando avanti il nostro impegno per i lavoratori del settore."



Infine, il Segretario Generale della CGIL Salerno Antonio Apadula ha sottolineato il valore della continuità e della forza della FILLEA: "Voglio ringraziare Luca Daniele per l’impegno e i risultati ottenuti, che hanno rafforzato il nostro sindacato e le lotte per i diritti dei lavoratori. Accogliamo con entusiasmo Vito Grieco come nuovo Segretario Generale, certi che sarà all’altezza delle sfide che la categoria dovrà affrontare. La sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per proseguire il lavoro di tutela e rappresentanza in un momento di grandi trasformazioni per il settore."