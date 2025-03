Giovane medico del Fucito tra le migliori endoscopiste d’Europa Importante riconoscimento per la 34enne Carmela Abbatiello

La competenza e la professionalità ormai consolidata del Reparto di Endoscopia Operativa del presidio ospedaliero "Fucito" di Mercato San Severino, dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora in primo piano con un nuovo riconoscimento di carattere internazionale. Una giovane dottoressa 34enne, Carmela Abbatiello, è stata selezionata insieme ad altre 11 gastroenterologhe endoscopiste, provenienti da Europa, Asia e Nord Africa, per accedere ad un prestigioso progetto formativo che farà tappa in diverse città europee e si concluderà il prossimo febbraio.

"La selezione per il Corso in questione, - dichiara la dottoressa Abbatiello - che mi ha permesso di essere individuata e scelta tra tantissime altre colleghe, è avvenuta a seguito di domanda di partecipazione e curriculum vitae, che ha attestato l'attività di ricerca svolta nel mio Centro e la formazione che ho ricevuto finora. Sono davvero emozionata - aggiunge -, questa opportunità è per me motivo di orgoglio perché mi aprirà le porte al confronto con altre realtà mediche, necessario per continuare ad apportare sempre nuove innovazioni nel reparto in cui lavoro".

"La scelta ricaduta sulla dottoressa Abbatiello, conferma l'opinione che ho sempre avuto di lei, medico pragmatico e studioso, dedito alla sua professione e attento alla cura del paziente", dichiara invece il dottore Attilio Maurano il quale negli anni ha portato in auge la UOC di Endoscopia del Fucito, formando una equipe di giovani medici di alto profilo professionale, capaci di ricoprire un ruolo autorevole nella sanità Campana e non solo.

Gli fa eco l'attuale facente funzioni di responsabile del reparto, dottore Claudio Zulli, il quale tiene a sottolineare che "la dottoressa Abbatiello rappresenta un innesto importante nel gruppo perché contraddistinta da un impegno quotidiano, che garantisce qualità, metodo ed innovazione soprattutto nel campo dell'Endoscopia Biliopancreatica". "Il prossimo mese, inoltre - conclude Zulli -, avremo l'onore di essere coinvolti in convegni europei per la presentazione dei dati relativi ai risultati innovativi ed incoraggianti che ha raggiunto la nostra equipe nel trattamento delle patologie tumorali dell'apparato digerente e delle patologie del pancreas".

Il dg del Ruggi Dottore Vincenzo D'Amato e la Direzione Strategica, si congratulano con la dottoressa Abbatiello per lo straordinario successo professionale conseguito che accresce il prestigio e l'affidabilità dell'intera Azienda Ospedaliera Universitaria Salernitana.