Aeroporto, Gesac punta sul Cilento: si valuta una campagna di marketing Asse con le compagnie per migliorare la conoscenza dei luoghi e incentivare la presenza di turisti

Dopo aver ufficializzato i nuovi collegamenti con la Francia (Lione, Marsiglia e Nantes) che, a partire da luglio, saranno garantiti da Volotea, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi si prepara a vivere ulteriori novità per incrementare il suo percorso di crescita. Gesac, infatti, come ha spiegato l'amministratore delegato Roberto Barbieri in un'intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino”, sta lavorando per creare un legame forte tra le compagnie ed il territorio, al fine di attrarre più turisti stranieri. I riflettori sono puntati soprattuto sul Cilento, zona per la quale potrebbe essere avviata una campagna di marketing, in modo da promuovere il territorio e incrementare le presene di visitatori francesi ed inglesi. Non è escluso, ad esempio, che possano essere coinvolti in questo progetto tour operator e giornalisti stranieri, al fine di promuovere sul posto la destinazione Cilento e creare un collegamento diretto con l'utenza straniera. “Salerno è una grande opportunità, da preservare per non perderla”, ha detto Barbieri che sta lavorando intensamente per il rilancio dello scalo salernitano. I primi numeri, in ogni caso, sono già positivi: il Salerno-Costa d'Amalfi ha, complessivamente in vendita 18 destinazioni (5 nazionali e 13 estere) che, nel corso dell'anno, garantiranno voli da e per Salerno.