Dieci anni senza "Zac", a Gianfranco Coppola il premio "Zaccaria Tartarone" L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è organizzata dalla redazione di “Paperboy"

Grande partecipazione di pubblico nella serata di giovedì 13 marzo, presso il Centro Arbostella – Hub della Creatività e della Comunicazione di Salerno, per l’ottava edizione del Premio Giornalismo Sportivo “Zaccaria Tartarone”. A ritirare il premio, consegnato da i redattori di Paperboy, Gianfranco Coppola: caporedattore vicario in Campania della RAI e presidente nazionale dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana).

L’edizione 2025 del premio si è svolta nella data del decimo anniversario della scomparsa di Zak: volto televisivo popolare e giornalista tanto amato dai salernitani. Il premio è stato organizzato dalla redazione di “Paperboy”, testata giornalistica edita dalla Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban”, giunta al suo dodicesimo anno di attività. Nato come laboratorio giornalistico dedicato a persone con disabilità, PaperBoy è divenuto un vero riferimento per tanti ragazzi che, attraverso la pratica giornalistica, hanno modo di approcciarsi al mondo della comunicazione ma, soprattutto, farne uno strumento per la propria crescita personale.

Oggi la redazione è composta da venti ragazzi e ragazze, dei quali otto iscritti all’Albo dei Giornalisti della Campania, accompagnati nella loro attività dai giornalisti Umberto Adinolfi, Stefano Masucci e Clemente Ultimo.

All’evento sono intervenuti l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, il presidente della Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban”, Carlo Noviello, il giornalista Alfonso Maria Tartarone, il direttore responsabile di “Paperboy”, Umberto Adinolfi e il direttore della Pastorale Giovanile Diocesana di Salerno don Roberto Faccenda.