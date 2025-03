Giornata dei disturbi alimentari, il Comune di Salerno si illumina di lilla La vicesindaca Memoli: importante sensibilizzare la cittadinanza

Palazzo di Città si illumina di lilla in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare che si celebra sabato.

L’iniziativa è stata promossa dalla vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli, sostenendo la campagna portata avanti dalle associazioni Consult@noi odv, dal Coordinamento nazionale disturbi alimentari e in particolare accogliendo la richiesta dell’associazione La Fenice Lazio.

"Ritengo sia importante - ha sottolineato la vicesindaca Paky Memoli - promuovere quanto più possibile iniziative di conoscenza dei disturbi alimentari al fine di recepire precocemente i segnali della malattia, in quanto un basso livello di conoscenza può determinare all’interno della famiglia sofferenze emotive. Tutti dobbiamo contribuire a questo processo di conoscenza e dare supporto alle famiglie, trasferendo loro convinzioni positive sulla malattia. Dobbiamo fare in modo con il nostro sostegno, che la famiglia coinvolta in questo problema clinico abbia un atteggiamento aperto e non colpevolizzante nei confronti di un figlio che manifesta la malattia. Le istituzioni devono essere presenti in questo percorso", le parole di Memoli.