Salerno, giornata dei disturbi alimentari il Comune si tinge di lilla L’iniziativa è stata promossa dalla vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli

Venerdì 14 marzo Palazzo di Città si è illuminato di lilla alla vigilia della Giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare che si celebra oggi.

L’iniziativa è stata promossa dalla vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli, sostenendo la campagna portata avanti dalle associazioni Consult@noi odv, dal Coordinamento nazionale disturbi alimentari e in particolare accogliendo la richiesta dell’associazione La Fenice Lazio.

Questa è l’occasione per ricordare e sensibilizzare sull’importanza della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Ogni anno, migliaia di famiglie affrontano con coraggio e amore sfide legate a patologie gravi come anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari.