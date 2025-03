Salerno, Lega Navale: screening gratuito per la prevenzione del glaucoma Non solo sport e cultura del mare, ma anche eventi per la cittadinanza

Alla Lega Navale non solo sport e cultura del mare, ma anche eventi per la cittadinanza salernitana, volti alla salute e alla prevenzione. La Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno rinnova il suo impegno nella tutela della salute con una giornata di screening gratuito per la prevenzione del glaucoma, in programma sabato 15 marzo, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la sede situata al Porto Masuccio Salernitano. L’iniziativa è aperta ai soci e a tutta la cittadinanza. L’evento si inserisce nell’ambito della Settimana Mondiale del Glaucoma, una campagna di sensibilizzazione promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI-IAPB) per informare sui rischi di questa malattia silenziosa, che può portare alla perdita della vista se non diagnosticata per tempo. Durante la mattinata, gli specialisti saranno a disposizione per effettuare gratuitamente la misurazione della pressione oculare, un test rapido ma fondamentale per la diagnosi precoce del glaucoma. Spesso asintomatica nelle fasi iniziali, questa patologia colpisce il nervo ottico e può ridurre progressivamente il campo visivo fino a compromettere gravemente la vista. Tra i principali fattori di rischio vi sono l’età superiore ai 40 anni e la familiarità con la malattia. La Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno, attiva nella promozione dello sport, della cultura del mare e di iniziative sociali, conferma con questa iniziativa il suo ruolo anche nel campo della prevenzione sanitaria. Attraverso eventi dedicati alla salute, alla formazione e alla sensibilizzazione, l’associazione si impegna a offrire servizi di valore alla comunità e a rafforzare il legame con il territorio. Un’opportunità importante per sottoporsi a un controllo gratuito e per diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.