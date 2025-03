Fondazione Saccone ha celebrato il suo quinto anniversario A palazzo Fruscione l'iniziativa "La sfida della crescita"

La Fondazione Saccone ha celebrato il suo quinto anniversario con l’iniziativa "La sfida della crescita", tenutasi a Palazzo Fruscione a Salerno, grazie alla partnership con l’Associazione Culturale Tempi Moderni e alla volontà di invitare il Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione – composto da docenti universitari, imprenditori, professionisti ed esperti provenienti da tutta Italia – a visitare gli spazi della struttura e la mostra fotografica diffusa "Lampi di genio – Fotografie di Philippe Halsman".

Durante l’evento sono stati presentati i risultati raggiunti dal 2019 a oggi e le prospettive future. Un’occasione per evidenziare l’impatto generato sul territorio attraverso quattro macro-aree: Ecosistema, Innovazione, Cultura e Capitale Umano.

Nel 2024, il valore della produzione della Fondazione ha raggiunto i 927.000 euro, contribuendo a un totale di oltre 2,5 milioni di euro nei cinque anni di attività. La crescita è stata costante, con un incremento del 54,5% tra il 2022 e il 2024. Solo nell’ultimo anno, il valore della produzione è aumentato del 27,7% rispetto al 2023, mentre tra il 2022 e il 2023 si era registrato un +21%.

Questo sviluppo si è tradotto in un ampliamento dell’ecosistema della Fondazione, che ha coinvolto oltre 2.500 attori tra aziende, istituzioni e cittadini partecipanti alle iniziative e ai progetti promossi, e più di 600 partnership strategiche attivate.

Durante la conferenza, Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone, ha dichiarato:

"Questi primi cinque anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un punto di partenza per nuove sfide e obiettivi ambiziosi. Il trasferimento tecnologico, la cultura e la valorizzazione del capitale umano sono i pilastri su cui continueremo a costruire il nostro impegno per il territorio, con la volontà di generare un impatto concreto e duraturo attraverso modelli innovativi in grado di connettere intelligenze e competenze, in linea con la nostra mission."

Negli anni, la Fondazione Saccone ha organizzato numerosi percorsi formativi gratuiti, coinvolgendo oltre 1.000 persone, di cui 800 under 35 e 200 over 35, e creando oltre 100 opportunità di inserimento lavorativo.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla produzione e diffusione della conoscenza, con la pubblicazione di cinque edizioni dei Quaderni Scientifici curati dal professore Alfonso Amendola e coordinati da Edoardo Gisolfi, socio Gruppo Stratego e Coordinatore CTS Fondazione Saccone, strumenti che hanno contribuito alla divulgazione di contenuti accademici e professionali di alto valore. Il tema individuato dal Comitato Tecnico-Scientifico per il 2025 è stato INCLUSIONE.

Un focus è stato dedicato anche al ruolo della Fondazione nel sostegno all’innovazione e alla ricerca. Nel corso degli anni, ha attratto investimenti per oltre 700.000 euro, attraverso:

· Due progetti per startup innovative su bandi Startup Campania

· Un progetto per lo sviluppo imprenditoriale finanziato da Invitalia

· Un progetto di ricerca nel settore agritech per uno spin-off universitario finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania

Inoltre, la Fondazione ha incubato sei startup e PMI innovative insieme a 012Factory, supportandole nel loro percorso di crescita e consolidamento sul mercato.

È stato sottolineato anche il contributo della Fondazione nell’organizzazione di eventi culturali, su tematiche aziendali e di innovazione e trasferimento tecnologico, che hanno coinvolto oltre 5.000 tra professionisti, imprenditori, rappresentanti del terzo settore e della PA.

PROGETTI PRINCIPALI

Modello di indagine scientifica: Focus Socio-Economico sulla città di Battipaglia

Un’indagine condotta in collaborazione con Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e l’Università degli Studi di Salerno, con il patrocinio di Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno e Consorzio ASI di Salerno. Lo studio ha coinvolto 600 soggetti, offrendo un quadro dettagliato del contesto economico locale e fornendo uno strumento operativo per il rilancio della città.

Modello di innovazione e trasferimento tecnologico: 100% Rucola

Un progetto innovativo di economia circolare applicato alla filiera agroalimentare. Avviato nel 2023, ha sviluppato un sistema di recupero degli scarti della rucola, trasformandoli in un principio attivo con proprietà nutraceutiche e cosmetiche, grazie a un avanzato processo di estrazione e incapsulazione dell’erucina. Il progetto ha coinvolto aziende agricole, istituzioni accademiche e partner industriali, tra cui lo spinoff universitario ENG4Life del professore Gaetano Lamberti e il Consorzio di Tutela Rucola della Piana del Sele IGP presieduto da Vito Busillo, ottenendo ampia visibilità a livello regionale e nazionale.

Modello di ecosistema: AssociazionexIdee

Un progetto lanciato nel 2024, che ha coinvolto oltre 50 associazioni del territorio, favorendo il dialogo tra terzo settore, istituzioni e imprese. L’iniziativa, promossa insieme alla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e ideata dal Presidente Federico Del Grosso, ha premiato le migliori progettualità con un sostegno concreto per la loro realizzazione.

Modello di valorizzazione del capitale umano: Next Gen Summer School

Attiva dal 2022 al 2024, ha coinvolto oltre 40 giovani talenti, offrendo borse di studio interamente finanziate dalle imprese partner dell’ecosistema della Fondazione, in collaborazione con Virvelle, registrando un placement di oltre il 90%.

Modello culturale: Digitalizzazione e innovazione

La Fondazione Saccone ha partecipato per cinque anni consecutivi al DigitalMEET, il più grande festival italiano dedicato all’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese, promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova.

Inoltre, su input del professor Alfonso Amendola, la Fondazione ha promosso presentazioni di libri e manifestazioni culturali. È in partenza una collana di podcast sulla generazione Z in collaborazione con Gruppo Stratego.

Giorgio Scala ha concluso la conferenza ribadendo l’impegno della Fondazione per il futuro:

"Guardando avanti, la Fondazione Saccone continuerà a investire in iniziative capaci di creare valore e opportunità, rafforzando il proprio ruolo di catalizzatore dello sviluppo del territorio."